Padel, a Roma l'11esima edizione degli Europei

Nella città della storia per l’appuntamento con la storia. Roma si appresta ad ospitare l’11esima edizione degli Europei di Padel, in programma dal 4 al 9 novembre al Bola Padel Club. La manifestazione è stata presentata oggi in Campidoglio. “Sarà in assoluto la più bella edizione dei Campionati Europei mai svoltasi fino ad oggi – è stata la promessa di Luigi Carraro, Presidente della Federazione Internazionale Padel - Questi Europei vantano già un primato, per la prima volta nella storia del Padel l’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, non era mai successo prima. Per il padel avere tutta questa visibilità sarà un’opportunità di crescita e di sviluppo senza eguali. Negli ultimi anni l’Italia è il Paese che ha avuto l’ascesa più importante in assoluto a livello mondiale con numeri impressionanti e siamo solo all’inizio. L’Italia del Padel ha tassi di crescita difficilmente replicabili. Questo non è frutto del caso, dietro c’è un lavoro certosino della Federazione Italiana Tennis. Il Padel dilaga in Italia, ma anche in Europa e fortunatamente cresce in tutto il mondo. E’ un movimento in costante evoluzione. Siamo finalmente arrivati all’unificazione del ranking grazie all’accordo tra la Federazione Internazionale ed il World Padel Tour, ma la novità più grande è l’ingresso di sei nuovi Paesi nella Federazione Internazionale. L’apertura alla Cina e alla Russia rappresenta un rivoluzione per il mondo del padel. Il movimento si sta sviluppando in Asia e Africa, ed è un’opportunità di sviluppo importante. L’obiettivo a lunga scadenza è diventare disciplina olimpica, già a partire da Parigi 2024. In questo senso un primo passo fondamentale sarebbe entrare a far parte dei Giochi Olimpici Europei”.In rappresentanza della Federtennis era presente il consigliere federale, Guido Turi. “Ringrazio il presidente Carraro per aver avuto fiducia in noi, riconoscendo gli sforzi messi in atto dalla Federazione e la validità dei nostri progetti per il futuro. Abbiamo deliberato che d’ora in avanti anche il padel utilizzerà le strutture periferiche federali per il proprio sviluppo, seguendo gli stessi criteri e modalità operative che hanno funzionato così bene per il tennis. Abbiamo dei numeri che testimoniano un movimento in piena salute, destinato a salire ancora. Ad oggi contiamo 8235 tesserati, alla fine del 2018 erano 6038. I campi sparsi nel territorio sono circa 1000 e i circoli affiliati 319. I tornei federali sono 269 e i campionati a squadre di serie A, B C, e D impegnano 273 team”.Gianfranco Nirdaci, Coordinatore settore Padel, ha fornito qualche anticipazione sulla manifestazione. “Sono 12 le Nazioni che hanno confermato la loro presenza a Roma: oltre all’Italia, abbiamo Francia, San Marino, Belgio, Olanda, Inghilterra, Principato di Monaco, Russia, Irlanda, Polonia, Lituania e Grecia. Altre quattro Nazioni stanno attendendo il via libera. Non ci fermeremo a questi Europei, abbiamo già chiesto alla Federazione Internazionale l’organizzazione del Mondiale del prossimo anno ed una tappa del World Padel Tour”.