Serbia Open, Djokovic si arrende in casa a Karatsev: 7-5 4-6 e 6-4

Esce di scena Djokovic al torneo Serbia Open di tennis. Nonostante il n° 1 del tennis mondiale avesse dalla sua tutti i pronostici, stavolta il serbo si è dovuto arrendere - dopo un match lunghissimo, durato quasi 3 ore e mezza - al russo Aslan Karatsev. Il numero 28 del ranking Atp ha superato Djokovic per 7-5 4-6 e 6-4, aggiudicandosi così la qualificazione in finale. Che disputerà contro l'azzurro Matteo Berrettini, reduce di una semifinale da brivido, vinta contro il giapponese Daniel Taro in tre set. In particolare, Berrettini ha dominato il primo con un parziale di 6-1. Poi la rimonta di Taro, combattutissima, e il terzo set dove l'azzurro si è imposto di misura. Il punteggio finale è di 6-1, 6-7 e 6-0.

Biggest win of @AsKaratsev's career! 🎉 The World No.28 stuns Djokovic in Belgrade 7-5 4-6 6-4 to advance to the @SerbiaOpen2021 final. pic.twitter.com/qkzsjORgnv — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2021

Ultimo aggiornamento: 23:24

