Next Gen, Tsitsipas batte Munir nel match inaugurale

Si è aperta con il successo di Stefanos Tsitsipas la seconda edizione delle Next Gen Atp Finals, torneo riservato ai migliori otto tennisti 21 ed under, in corso dal 6 al 10 novembre alla Fiera di Milano (montepremi 1.275.000 dollari). Aveva tanti occhi puntati addosso il greco, prima testa di serie, e non ha tradito le attese, superando per 4-3 (5) 4-3 (3) 3-4 (4) 4-2, in un'ora e 52 minuti, lo spagnolo Jaume Munar nell'incontro valido per il gruppo A. © RIPRODUZIONE RISERVATA