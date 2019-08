Nadal travolge Medvedev e trionfa a Montreal. Poi rinuncia a Cincinnati

Rafa Nadal conferma il feeling con Montreal, il torneo che ha vinto più volte al di fuori della terra rossa. Lo spagnolo si è preso il sesto Masters 1000 della stagione Atp, battendo il russo Daniil Medvedev in due set col punteggio di 6-3, 6-0. Un successo che rafforza il secondo posto nel ranking mondiale e porta a 83 il totale dei tornei vinti in carriera e a tre quelli del 2019, dopo Roma e Parigi. Viste le fatiche sul cemento canadese, il fenomeno di Manacor ha dato forfait al Masters 1000 di Cincinnati che è cominciato ieri ma vedrà i big entrare in gioco tra oggi e domani.

