Musetti batte anche Tiafoe: è ai quarti ad Acapulco. Out Fognini

Lorenzo Musetti non si ferma. Dopo aver battuto Schwartzman, fa fuori anche Frances Tiafoe negli ottavi di finale del torneo Atp di Acapulco. Il 19enne azzurro si impone in rimonta sul cemento messicano al terzo set con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 (7-1) in oltre due ore e mezza di match. Ora nei quarti sfiderà il bulgaro Grigor Dimitrov. Da lunedì best ranking in arrivo: al momento è virtualmente n.108 (93 in caso di semifinale), ma senza ranking congelato sarebbe già in Top 50.

Niente da fare invece per l'altro azzurro impegnato nella notte italiana: Fabio Fognini è stato fermato da Cameron Norrie in appena due set (6-4, 6-3) in un'ora e 41 minuti. Norrie sfiderà il tedesco Dominik Koepfer, che ha battito il canadese Milos Raonic.

