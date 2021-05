Open di Lione, Sinner avanza agli ottavi di finale battendo Karatsev. Già ai quarti Lorenzo Musetti

Sontuosa rimonta per il nostro Jannik Sinner, che all'Open di Lione supera in tre set il tennista russo Aslan Karatsev. L'altoatesino è bravo a non scomporsi dopo aver perso il primo set a zero, rispondendo subito in apertura di secondo, dove piazza quattro game consecutivi ipotecando la ripresa. Nel terzo set invece il match torna sui binari dell'equilibrio fino al nono game sul punteggio di 4 pari, quando il neo numero 17 al mondo italiano piazza il break che difenderà nel game successivo. Agli ottavi di finale lo attende il francese Arthur Rinderknech, che al primo turno aveva battuto lo svedese Mikael Ymer.

APPROFONDIMENTI TENNIS Internazionali, Nadal re di Roma per la decima volta: battuto in... FORO ITALICO Internazionali, Sonego si arrende (6-3, 6-7, 6-2) e Djokovic vola in... TENNIS Internazionali, Sonego batte Thiem in tre set e vola ai quarti....

Down but never out 💪@janniksin digs deep to overcome Karatsev 0-6, 6-3, 6-4 in Lyon 🔥 #OpenParcpic.twitter.com/JgTyJX2kmy — ATP Tour (@atptour) May 19, 2021

Bella e sofferta la vittoria del Next Gen Lorenzo Musetti, che a Lione nel il torneo valido per l'ATP Tour 250, elimina in tre set il giovane statunitense Sebastian Korda, numero 65 del mondo. Musetti ha bisogno di oltre due ore per liquidare l'americano e lo fa col punteggio di 6-3 1-6 6-4, e accusando qualche difficoltà solo nel secondo set, lasciato all'avversario portando a casa un solo game. Il 19enne di Carrara è così il primo ad approdare nei quarti di finale del torneo, e aspetterà l'esito del match tra Aljaz Bedene e David Goffin per conoscere il suo avversario.

Ultimo aggiornamento: 18:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA