Mosca, titolo alla russa Kasatkina. La Georges vince in Lussemburgo

Daria Kasatkina ha vinto il torneo Wta di Mosca (cemento indoor, montepremi 932.866 dollari). La 21enne russa, numero 14 del mondo e 6 del seeding, ha sconfitto in finale la 24enne tunisina Ons Jabeur, numero 101 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 2-6, 7-6 (7-3), 6-4 in poco più due ore di gioco. Per Kasatkina si tratta del secondo titolo della carriera, il primo del 2018.



Julia Goerges ha vinto il torneo Wta del Lussemburgo (cemento indoor, montepremi 250.000 dollari). La tedesca, numero 9 del ranking mondiale e prima testa di serie, ha battuto in finale per 6-4, 7-5, in poco meno di un'ora e mezza di gioco, la svizzera Belinda Bencic, numero 47 del ranking Wta. Per Goerges è il sesto titolo in carriera su 14 finali disputate, il secondo in questa stagione dopo quello conquistato ad Auckland ad inizio gennaio.