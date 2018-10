Daria Kasatkina ha vinto il torneo Wta di Mosca (cemento indoor, montepremi 932.866 dollari). La 21enne russa, numero 14 del mondo e 6 del seeding, ha sconfitto in finale la 24enne tunisina Ons Jabeur, numero 101 del ranking Wta e proveniente dalle qualificazioni, con il punteggio di 2-6, 7-6 (7-3), 6-4 in poco più due ore di gioco. Per Kasatkina si tratta del secondo titolo della carriera, il primo del 2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA