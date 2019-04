Tennis, torneo di Montecarlo: trionfo di Fabio Fognini, 51 anni dopo Nicola Pietrangeli

Ultimo aggiornamento: 16:31

conquista. Il tricolore, dopo 51 anni, torna a sventolare sul Principato. L'ultimo azzurro a vincere iol torneo, nel 1968, Nicola Pietrangeli, capace di aggiudicarsi il torneo addirittura 3 volte.ha battuto in 2 set il serbo Dusan Lajovic, 6-3 6-4, nella finale del torneo Master 1000 di: 6-3 per l'azzurro. Nel secondo set, strappato il servizio al rivale e in vantggio, Fognini ha chiesto chiede l'intervento del fisioterapista per problemi alla coscia e alla caviglia. Alla ripresa, l'azzurro si è subito portato sul 4-2. E poi ha chiuso il matc sul 6-4. Da domani, dopo aver vinto il suo primo mater 100, sarà 12° nella classifica Atp.