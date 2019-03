Miami, Berrettini fuori al primo turno: sconfitto da Hurkacz 6-4 6-3

Matteo Berrettini fuori subito. Il tennista romano saluta presto il Masters 1000 di Miami: sul cemento della Florida si arrende al primo turno al polacco Hubert Hurkacz con il punteggio finale di 6-4 6-3 dopo un’ora e undici minuti di partita. Un match troppo a fase alterne per il tennista italiano che non è riuscito - per colpa della discontinuità - a scardinare la solidità del polacco che al secondo turno se la vedrà con l’austriaco Dominic Thiem. Ultimo aggiornamento: 00:19 © RIPRODUZIONE RISERVATA