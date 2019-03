Miami, Isner ferma la corsa di Aliassime e torna in finale

E' John Isner il primo finalista del Masters 1000 di Miami. Il gigante americano, che è anche campione uscente, ha avuto la meglio del giovanissimo talento canadese, Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 7-6 7-6. Una partita che, al di là di quanto suggerisca il punteggio, non è stata lineare, secondo i servizi, come spesso accade quando in campo c'è Isner. Anzi lo statunitense è stato spesso messo all'angolo dal tennis spettacolare del canadese che, in entrambi i set, si è trovato in vantaggio di un break e lo ha restituito proprio quando è andato a servire per il parziale: sul 5-4 nel primo e sul 5-3 nel secondo.



Isner attende adesso il vincente della seconda semifinale tra Roger Federer e l'altro giovanissimo canadese, Denis Shapovalov, peraltro amico fraterno di Aliassime. © RIPRODUZIONE RISERVATA