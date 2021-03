Miami Open, male gli azzurri Gaio e Lorenzi: oggi in campo Musetti, Caruso e Fabbiano

Un Miami Open da dimenticare per gli azzurri Paolo Lorenzi e Federico Gaio, che sono stati entrambi eliminati al primo turno. Il 39enne tennista senese, n°157 della classifica mondiale, era passato attraverso le qualificazioni ed era favorito nella sfida con Escobedo. Che al momento si trova in posizione n°205 del ranking. Fuori anche Federico Gaio. Il 29enne faentino, n°142 della classifica, è stato battuto 7-6 6-2, in un'ora e 21 minuti, dal lituano Ricardas Berankis (n° 89).

Gli azzurri

Considerando anche Stefano Travaglia, sconfitto in precedenza dall'americano Frances Tiafoe con il punteggio di 5-7 6-4 6-2, sono tre gli italiani già usciti di scena al primo Atp Masters 1000 stagionale, che ha un montepremi di oltre 4 milioni di dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la «casa» dei Miami Dolphins di Football Nfl), in Florida. Restano in gara ancora sei tennisti italiani: in particolare, oggi scenderanno in campo Salvatore Caruso, Lorenzo Musetti e Thomas Fabbiano. Partono direttamente dal secondo turno invece Fabio Fognini, Jannik Sinner e Lorenzo Sonego.

