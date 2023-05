Matteo Berrettini salta anche il Roland Garros: «Tornerò a Stoccarda»

Matteo Berrettini non parteciperà al Roland Garros. Il tennista romano lo ha annunciato attraverso una story su Instagram. Il 27enne azzurro, attuale numero 20 della classifica ATP, non ha ancora recuperato dall'infortunio agli addominali obliqui (lesione di secondo grado) accusato durante il match a Monte-Carlo contro Francisco Cerundolo. Dunque, oltre al forfait di Roma agli Internazionali BNL d'Italia, Berrettini non sarà neanche in Francia. «Di nuovo in campo dopo le buone notizie da parte del mio team medico: sessione di allenamento molto leggera per ora. Non sarò pronto in tempo per Parigi dunque il mio ritorno in campo sarà per gli Open di Stoccarda»