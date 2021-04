Masters 1000 Montecarlo, partono bene gli azzurri: Sinner trova Djokovic al 2° turno

Partono bene Sinner e Fognini, a Montecarlo. Il 19enne altoatesino, numero 22 del mondo, ha battuto il 33enne spagnolo Albert Ramos-Vinolas - numero 46 del ranking Atp - con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 24 minuti. Sinner affronterà al secondo turno il serbo Novak Djokovic, numero 1 al mondo e prima testa di serie. Vince anche Fognini, che questa mattina ha battuto il serbo Miomir Kecmanovic per 6-2 7-5. Bene anche Cecchinato, anche lui qualificato al secondo turno dopo aver sconfitto il tedesco Dominik Koepfer per 6-4 6-3.

Ultimo aggiornamento: 13:04

