Manolo Santana, addio al campione di tennis spagnolo: aveva 83 anni. Nadal: «Grazie per quello che hai fatto»

Se ne va a 83 anni la leggenda del tennis spagnolo Manolo Santana, vincitore di quattro tornei del Grande Slam e primo iberico a vincere il torneo di Wimbledon. Era il 1966. Top 10 ininterrottamente tra il 1961 e il 1967, diventò numero uno proprio nell'anno in cui primeggiò nel torneo inglese, vinse anche due Roland Garros, uno nel 1961, l'altro nel 1964 contro il "nostro" Nicola Pietrangeli. A confermare la scomparsa è stato il Mutua Madrid Open, di cui era presidente onorario.

Anche Rafa Nadal, sui social, ha omaggiato Santana: «Grazie per quello che hai fatto per il nostro Paese, resterai per sempre un punto di riferimento», si legge nel post dell'ex numero uno del mondo.