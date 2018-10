Lussemburgo, forfait di Camila Giorgi

Per un problema al piede Camila Giorgi si è ritirata dal torneo Wta del Lussemburgo (cemento indoor, montepremi 250mila dollari). Si chiude dunque con il titolo conquistato domenica a Linz (il secondo in carriera) il 2018 della 26enne di Macerata, che grazie a questo risultato si è portata al numero 28 della classifica mondiale, suo best ranking. La prima testa di serie del torneo è la tedesca Julia Goerges, numero 9 del ranking mondiale, seguita nel seeding dalle due spagnole Garbine Muguruza, numero 13 Wta, reduce dalla semifinale di Tianjin, in gara con una wild card, e Carla Suarez Navarro, numero 23 del ranking. La campionessa in carica è la tedesca Carina Witthoeft che dodici mesi fa conquistò il suo primo trofeo nel circuito maggiore battendo in finale la portoricana Monica Puig.

