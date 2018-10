Giorgi trionfa a Linz e vince il secondo titolo in carriera

Secondo titolo in carriera per Camila Giorgi, la tennista italiana numero 32 del mondo ha vinto la finale dell«Upper Austria Ladies Linz' (cemento, montepremi di 250mila dollari) battendo 6-3, 6-1 la russa Ekaterina Alexandrova, numero 119 Wta, proveniente dalle qualificazioni, dopo un'ora di gioco. L'azzurra, già finalista nell'edizione 2014 dove perse dalla Pliskova, torna al successo dopo 3 anni dalla vittoria ottenuta sull'erba di s'Hertogenbosch nel 2015. Il bilancio della Giorgi è ora di due vittorie su sei finali. L'azzurra domani otterrà il suo best ranking salendo in 28esima posizione nella classifica Wta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA