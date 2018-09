Federer e Zverev chiudono i giochi: l'Europa vince 13-8

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Successo del Team Europa nella seconda edizione della Rod Laver Cup che si è conclusa sul veloce indoor dello United Center di Chicago, in Illinois. L'esibizione a squadre che mette di fronte i campioni del Vecchio Continente contro quelli del Resto del mondo, ha visto gli europei campioni in carica imporsi 13-8.Il doppio che ha aperto il programma della terza giornata ha infatti consentito il sorpasso del team Mondo ai danni della squadra del Vecchio Continente. La coppia tutta statunitense formata da John Isner e Jack Sock si era infatti imposta 4-6, 7-6 (7-2), 11-9 su Roger Federer e Alexander Zverev, annullando anche due match point nel tie-break decisivo, per l'8-7 sull'Europa.Sceneggiatura da film giallo anche nel successivo confronto fra Roger Federer e John Isner, che ha visto il 37enne fuoriclasse di Basilea, numero 2 della classifica mondiale, spuntarla 6-7 (5-7), 7-6 (8-6) 10-7 annullando ben 3 match point nel secondo set al gigante americano. L'affermazione dello svizzero aveva quindi riportato avanti il team Europa (10 a 8), consegnando la prima chance di chiudere la sfida al tedesco Alexander Zverev, opposto al sudafricano Kevin Anderson. E nella notte italiana non ha deluso imponendosi 6-7 (3-7), 7-5, 10-7, chiudendo al primo match-point e rendendo così inutile l'ultimo singolare, quello tra Novak Djokovic e Nick Kyrgios.