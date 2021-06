Brivido Kyrgios: rovinosa caduta contro Humbert, poi la vittoria 9-7 al quinto set

Mercoledì 30 Giugno 2021, 17:26 - Ultimo aggiornamento: 17:58

Una vittoria con i brividi, quella di Nick Kyrgios, n. 60 delle classifiche Atp, contro il francese Humbert (25) a Wimbledon. Una partita durata due giorni e cinque set. Nell'ultimo parziale, al tredicesimo game, Kyrgios è caduto rovinosamente a terra facendo temere il peggio tanto che il suo avversario si è avvicinato preoccupatissimo. Lunghi secondi di suspense con le immagini che indugiavano sul ginocchio piegato in una posa innaturale. Il tennista australiano dopo un paio di minuti è però riuscito a riprendere il gioco. Il break decisivo poco dopo sul 7-7, con Humbert che ha cesuto il servizio a 30, quindi la vittoria per 9-7 dopo tre ore e 46 minuti di gioco (6-4, 4-6, 3-6, 6-1, 97). Il ventiseienne affronterà il nostro Gianluca Mager nel secondo turno. Il tennista ligure, 77 al mondo, ha battuto in quattro set Juan Ignacio Londero, 121esimo nel ranking Atp.

