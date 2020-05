Kim Clijsters, nessuna voglia di smettere: «A 37 anni continuerò a giocare anche dopo il Covid»

La tennista belga Kim Clijsters, che compie 37 anni a giugno, non ha intenzione di porre fine alle sue ambizioni di tornare ai massimi livelli nonostante la crisi di Covid-19. »Spero di poter ancora giocare in questa stagione. Ma anche se non succederà, ho intenzione di continuare«, ha detto l'ex numero uno al mondo. »Sono sempre motivata. Se gli US Open possono giocarsi, voglio essere pronta. Sarebbe fantastico tornare al campo di Arthur-Ashe, ma sarei anche felice se dovessi giocare al campo 18«, ha aggiunto la campionessa che ha vinto gli US Open nel 2005, 2009 e 2010. La Clisters, che ha interrotto la sua carriera due volte dopo due maternità, assicura che la sua ambizione non è quella di »partire per un solo anno. Il suo piano va oltre«. © RIPRODUZIONE RISERVATA