Pliskova regina degli Internazionali: battuta 6-3 6-4 la Konta

Agli Internazionali Bnl d’Italia non era mai andata oltre i quarti di finale, raggiunti nel 2016. Stavolta, invece, è arrivata più in alto di tutte., 27enne numero 7 del ranking Wta, trionfa al Centrale del Foro Italico 6-3 6-4 contro la britannica 28enne, numero 42 in classifica.Un primo set a senso unico per la tennista della Repubblica Ceca, che già in avvio appare famelica, non concedendo nulla all’avversaria. Nel secondo set, complice un po' di tensione, la Konta rende la partita più equilibrata, ma non riesce ad arginare il gioco della ceca, che si rivela più pronta dal punto di vista fisico. Braccia al cielo e un ampio sorriso sul volto della Pliskova al termine del match. Con lei esulta anche, scesa in campo tra il primo e il secondo set per fare il punto della situazione con la sua assistita.In semifinale aveva liquidato per 6-4 6-4 la greca, una delle rivelazione del torneo. Con questo successo Katerina può tornare in seconda posizione in classifica, scavalcando anche la Halep. «Congratulazioni Karolina! Hai battuto due top ten in settima, goditi questo successo. Congratulazioni. E’ stato comunque un gran risultato arrivare in finale» il commento della sconfitta Konta. «Sono molto contenta per questo successo. Spero di avere chance di far bene anche al Roland Garros» l'augurio della campionessa Pliskova.