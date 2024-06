Jasmine Paolini in finale del Roland-Garros, l'ultima italiana a riuscirci era stata Sara Errani

Un'altra giornata storica per il tennis italiano. Jasmine Paolini stacca il pass per la finale del Roland-Garros, superando in due set la 17enne russa Mirra Andreeva.

Quinta volta nella storia del nostro tennis che una tennista italiana raggiunge la finale di uno Slam. Nel Grande Slam parigino ci era riuscita (per due volte) Francesca Schiavone: nel 2010 (quando aveva vinto) e nel 2011 anno in cui uscì sconfitta. L'ultima italiana a raggiungere la finale a Parigi era stata Sara Errani nel 2012. Proprio Sara era in tribuna durante il match della Paolini.

Paolini-Andreeva 6-3, 6-1: l'azzurra vola in finale del Roland-Garros

Jasmine Paolini come Sara Errani e Francesca Schiavone: finale del Roland-Garros

L'azzurra ha avuto la meglio sulla Andreeva in due set (6-3, 6-1), dominando il match dall'inizio alla fine.

Dopo il grande traguardo raggiunto da Jannik Sinner (nuovo n.1 al mondo), anche nel tennis femminile l'Italia si fa sentire e lo fa con la straordinaria prestazione di Jasmine Paolini.

«Ero molto emozionata all'inizio. Grazie mille ragazzi, a tutti quelli che mi hanno guardato da casa, è stato veramente un piacere. Grazie a tutta Parigi per il sostegno, è una grandissima emozione». Queste le parole della tennista italiana al termine della semifinale. Prima finale in carriera a Parigi per la nativa di Castelnuovo di Garfagnana. Adesso c'è l'ostacolo più grande, la final. Si giocherà il titolo contro la numero uno al mondo, la polacca Iga Swiatek che l'ha vinto nel 2020, 2022 e 2023.

La Paolini è già diventata la quinta italiana nella storia ad entrare in top 10 nella classifica Wta. Prima di lei, c’erano riuscite soltanto le quattro moschettiere dell’epopea azzurra di Fed Cup, ovvero Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Roberta Vinci e la sua compagna di doppio, Sara Errani.