Jannik Sinner si separa dal suo allenatore Piatti: ora è ufficiale

La notizia era nell'aria ma ora c'è anche l'ufficialità: Riccardo Piatti non è più l'allenatore di Jannik Sinner. Ad annunciarlo è stato lo stesso tennista con un tweet: «Dopo molti anni insieme di successi insieme io e il mio coach team abbiamo deciso di separarci». L'altoatesino ha voluto ringraziare pubblicamente il coach che lo ha cresciuto agonisticamente da quando aveva 13 anni: «Riccardo e il suo team mi hanno insegnato tantissimo e tutto questo rimarrà sempre parte del mio tennis e del mio essere giocatore. Lo ringrazio per avermi fatto crescere ed essere stato un prezioso mentore in tutti questi anni».

Per il nome del nuovo allenatore si fa sempre più insistente il nome di Magnus Norman.