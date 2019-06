Itf Antico Tiro a Volo, debutto vincente per la Errani: Sabino battuta in due set

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Buon esordio pernel torneoin corso sui campi in terra battuta dello storico circolo romano. Nel match di primo turno la tennista romagnola ha superato la svizzera, in tabellone grazie a una wild card, con il punteggio di 6-2 6-4. Sotto gli occhi di centinaia di appassionati, accorsi sulle tribune del, la Errani è partita alla grande scappando via 4-1 nel primo setper chiudere 6-2 tra accelerazioni di rovescio e drop shot. Nel secondo parziale la Sabino ha ridotto il numero degli errori gratuiti mettendo in difficoltà l’azzurra, soprattutto nella prima parte quando si è portata avanti 3-1. La Errani, sostenuta da Jorge Garcia del team di Pablo Lozano, ha subito reagito raggiungendo la svizzera sul 3-3 per poi chiudere 6-4 al terzo match point.«Ho bisogno di vincere, ritrovare fiducia e superare presto questo blocco mentale», ha detto a caldo Sara. «So bene che questo è un momento difficile e sto cercando di lavorare giorno dopo giorno con la consapevolezza che ci vorrà del tempo per risalire. Dell’Antico Tiro a Volo ho un bellissimo ricordo, in particolare del match che giocai nel 2007 con. Fu un incontro durissimo (vinto con il punteggio di 7-5 4-6 7-5, ndr), da oltre quattro ore, il più lungo della mia vita». L’ex numero 5 del ranking Wta non ha voglia di vivere di ricordi, ma ha tutte le intenzioni di continuare a lottare. «L’obiettivo principale è lasciarmi alle spalle questo momento difficile – conclude la Errani – senza pensare al ranking e ai numeri. Voglio tornare a giocare con serenità». Nella giornata didomani la tennista azzurra affronterà alle ore 18.00 la giovanissima serba, numero 122 del mondo e già vincitrice del prestigioso torneo di Mosca.