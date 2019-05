Berrettini: «Deluso per l'eliminazione, ma il tennis ti fa voltare subito pagina»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Berrettini è forse l’emblema dei tennisti italiani al Foro. Nato e cresciuto a Roma, ha fatto entusiasmare e illudere i tifosi che hanno partecipato ai suoi incontri come se fossero nel vicino Stadio Olimpico. Lo incontriamo mentre è impegnato a firmare autografi nello stand dello sponsor. Al termine decide di non risalire nella macchina dell’organizzazione e ne approfitta per fare una passeggiata “così finisco di sbollire la rabbia” dice sorridendo ma non troppo.«Diciamo parzialmente. Il tennis, per fortuna, è uno sport che tutte le settimane ti dà l’opportunità di rimetterti in campo. Sono comunque felice per come ho giocato. Ho fatto due grandissime partite, anche se ieri un po’ meno bella, però comunque emozionante».«Sì è vero, e nonostante non giocassi bene e nonostante fossi in difficoltà, sono riuscito comunque quasi a girarla perché sono andato 4-3 e ho avuto la palla del 5-3 e poi potevo servire per il set. Mancava veramente poco. Purtroppo o per fortuna il tennis è anche questo. Sarò comunque sempre pronto per le prossime partite e non vedo l’ora di tornare qui il prossimo anno».«Ci sono tanti giocatori che possono ambire al titolo, bisogna solo capire chi sarà più pronto. Credo che Djokovic e Nadal restino i favoriti. Soprattutto Nadal visto che giochiamo sulla terra. Djokovic, però, viene da un periodo positivo dopo la vittoria di Madrid, quindi sicuramente si sente in fiducia. E poi c’è Tsistipas che sta giocando bene».«Non ho potuto seguire attentamente la vicenda visto che ero concentrato sul torneo, ma credo che Daniele sia un simbolo per la città e in particolare per la Roma. Sono convinto che figure come lui facciano bene al calcio. E’ sempre un peccato quando le cose non finiscono nella maniera migliore».