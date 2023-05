Internazionali tennis, un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione

Giovedì 18 Maggio 2023, 15:34 - Ultimo aggiornamento: 16:21







La Federazione Italiana Tennis e padel ha disposto un minuto di raccoglimento prima di tutti i match degli Internazionali Bnl d'Italia in programma oggi sui campi del Foro Italico per le vittime dell'alluvione dell'Emilia-Romagna e per esprimere solidarietà alle popolazioni duramente colpite