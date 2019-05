Zverev: «Roma è il mio torneo, qui posso tornare ad essere vincente»

Ultimo aggiornamento: 14 Maggio, 09:30

A Roma ha un ruolino di marcia impressionante: tre partecipazioni, due delle quali concluse in finale, con una vittoria nel 2017 e una sconfitta, lo scorso anno contro Nadal. Ma l’Alexander Zverev che arriva quest’anno al Foro Italico sembra meno granitico di quello degli ultimi due anni: non ha ancora alzato al cielo un trofeo nel 2019 e negli ultimi sette tornei non è mai andato oltre i quarti.«Sapevo che il passaggio sulla terra avrebbe richiesto del tempo di adattamento. Ma ogni torneo, finora, è andato meglio del precedente, anche se non è arrivata la vittoria. A Madrid, contro Tsitsipas, il match è girato su alcuni momenti chiave. Avrei potuto vincere in due set e se avessi passato quel turno chi può dire cosa sarebbe successo dopo?».«Sicuramente. Stefanos, per esempio, attraversa un momento in cui tutto gli riesce bene. Vincere aiuta a vincere e lui lo ha fatto molto quest’anno, io no».«E’ così. Quando riesco a imporre il mio gioco, aprendo il campo con il rovescio, le cose vanno meglio. Purtroppo non riesco ancora a farlo con continuità, soprattutto nei momenti chiave. Ma, come ho già detto, sono sicuro che qui andrà a meglio».«Be’, direi che gli ultimi due anni sono andati bene…».«Sì, ma quello dello scorso anno era un altro giocatore. Da allora Matteo è cresciuto moltissimo, ha vinto i suoi primi tornei. Impossibile fare un paragone».«Sta giocando molto bene sulla terra rossa. Ha un servizio molto potente e dovrò evitare di insistere troppo sul suo dritto».«Presto lo vedrete. Comunque rispondo a questa domanda ogni settimana. A Miami prima del viaggio in Europa e poi a Montecarlo, Barcellona, Monaco e Madrid...».«Una cosa che mi toglie moltissimo tempo e consuma energie. Non avendo più una figura di quel tipo, devo risolvere un sacco di altre questioni da me. Fino a qualche mese fa vivevo una vita in cui tutti i problemi venivano risolti per me, io dovevo pensare a giocare a tennis e basta. Adesso non è più così».«Spero non così a lungo. Ma non dipende solo da me, c’è qualcuno che sta provando a rendermi le cose difficili…».