Internazionali tennis, Alcaraz eliminato. Rinviati match Sonego e Musetti. Totti, spettacolo con Sinner

L’eliminazione inaspettata del numero uno al mondo Carlos Alcaraz, le battaglie (interrotte) sotto la pioggia di Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti, più la gustosa sfida di padel tra Totti e Sinner: la sesta giornata degli Internazionali di Roma è stata una centrifuga di sorprese.

Il numero uno saluta Roma

A volte cadono pure i grandissimi: Carlos Alcaraz dice addio agli Internazionali al terzo turno, perdendo in appena due set (6-3, 7-6) contro l'ungherese Fabian Marozsan (numero 135 al mondo per l'ATP). Il baby campione spagnolo, alla sua prima apparizione all'Open romano, termina la sua avventura sulla terra rossa in un'ora e 42 minuti. Non era in forma, Carlos: in svantaggio di un set e un break, ha ricominciato a costruire i suoi punti con caparbietà, portandosi 4-1 al tie break. Tuttavia, un altro blackout lo ha condannato. Passa Marozsan, e non ci crede neanche lui di aver battuto il numero uno al mondo: ora il classe '99 affronterà Borna Coric agli ottavi di padel. "La mia vittoria su Alcaraz? Sono molto felice di essere qui, ho giocato una delle mie migliori partite di sempre. Tutto è stato perfetto. Non penso che la mia vita cambierà, non sono quel tipo di persona; è solo un match in più". "Il primo set è stato più facile, nel secondo sono andato meno bene, ho saputo però recuperare nel tie break. Forse anche Alcaraz era un po' vacillante. E' difficile dire di più, sono solo molto, molto contento". Prima di questo match poteva camminare in mezzo alla strada, "mentre "ora qualcuno mi inizierà a riconoscere", sorride Fabian. L'idolo di Marozsan era Nadal ("Penso che sia il migliore di sempre"), per adesso non ha ancora controllato il telefono: "Cosa dirò a mio padre, il mio primo allenatore? Non lo so, Lui è stato sempre con me, lo ringrazierò".

Musetti-Tiafoe e Sonego-Tsitsipas, tutto rinviato

Sarebbe stato bello vedere Lorenzo Musetti affrontare Frances Tiafoe… all’asciutto, o con meno pioggia a funestare la partita. La sfida del terzo turno veniva interrotta al terzo set sul 2-1 per Musetti, dopo che l'americano aveva conquistato il primo parziale 7-5 e l'italiano il secondo 6-4. Già all’inizio della terza frazione lo statunitense aveva richiesto la sospensione della partita, ma invece il giudice di sedia aveva deciso di proseguire. Soltanto al termine del quinto game, on l'azzurro è avanti, è arrivata la sospensione, con Tiafoe innervosito perché l'interruzione da lui richiesta era arrivata soltanto quando era in svantaggio. Per quanto riguarda il secondo match, il greco faceva suo il primo set 6-3, poi la pioggia interrompeva il divertimento. Tutto rimandato a domani.

Totti-Sinner, padel tra campioni

Francesco Totti e Jannik Sinner, insieme su un campo da padel per la prima volta: cose che accadono solo agli Internazionali. Il campione di tennis ha giocato in coppia con Michele Bruno (veterano del padel italiano) tre game contro il 'Pupone' (accoppiato a Giulio Graziotti), per poi essere sostituito da Roberto Binaghi. Il Pupone ha dato spettacolo con la sua spontaneità, spesso scordandosi il microfono acceso. "Se rompo la racchetta di Bela (Belasteguin, leggenda del padel, ndr), m'inc***o", scherza. "Musetti mi ha invitato a vedere la sua partita? Mo' devo giocare pure contro di lui?", continua guascone Totti, che commenta un boato proveniente dal Centrale (dove Alcaraz affrontava Maroszan) con "Aò, ha segnato la Roma". Poi la partita finisce, Totti e Graziotti vincono, tra gli applausi. "Vivere Sinner sul campo da padel è emozionante. Secondo me allenandosi potrebbe diventare forte anche qui - dice l'ex capitano giallorosso a fine partita - Magari avercelo il braccio di Jannik... Il padel è uno sport per giovani e adulti, non ha età. E' divertente e anche impegnativo, ti fa conoscere tante persone".

Cecchinato, il sogno è svanito

Si ferma anche il sogno di Marco Cecchinato: il tennista siciliano si schianta contro il suo baubau, Yannick Hanfmann, tedesco, uno che lo batte praticamente sempre (3 volte su 4 precedenti. Il punteggio recita 6-4, 4-6, 6-2, una sconfitta dolorosa che però non cancella l’ottimo momento di forma del redivivo ex semifinalista al Roland Garros 2018. Il primo set viene deciso con un break da cui Marco non si riprende. L’azzurro è nervoso, commette tanti errori, riceve un penalty point per il lancio della racchetta che rimbalza sfiorando il giudice di sedia. Il tifo della Grand Stand carica Cecchinato nel secondo parziale, che strappa la battuta al tedesco sul 5-4 e vince il set, per poi arrendersi all’atletismo del rivale teutonico, per la prima volta agli ottavi di un Master 1000. Affronterà Andrey Rublev: il numero 6 al mondo ha battuto infatti lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina 7-6, 6-3.