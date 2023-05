Internazionali tennis, partnership Fitp e Pigna per la "collezione Jannik Sinner"

Non poteva esistere scenario migliore dell'attesissima 80esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia per presentare ufficialmente la collaborazione tra la Federazione Italiana Tennis e Padel e Pigna. Una collaborazione nata su un terreno comune di valori educativi, primo fra tutti il fairplay, inteso come rispetto, cooperazione e condivisione, dal campo di gioco ai banchi di scuola e oltre. Si tratta di una partnership ampia e ambiziosa - già iniziata con la presenza del logo Pigna al 'Sardegna Open' di Cagliari - che punta a unire forze e risorse all'interno di una comunicazione congiunta multicanale. La sinergia tra Pigna e Fitp si realizzerà anche attraverso un programma di iniziative ed eventi speciali rivolti ai tanti giovani tennisti e tenniste delle scuole italiane, tra cui gifting e incontri pianificati nel corso dell'anno.

La presentazione del presidente Binaghi

«Credo che questa conferenza sia il segno dei tempi. Oggi è la prima conferenza con Jannik Sinner che deve fare ancora molto per arrivare a Pietrangeli ma siamo sulla strada giusta. Con Pietrangeli abbiamo affrontato temi differenti, con Sinner affrontiamo questioni che ci danno la prospettiva di quello che vogliamo realizzare. Affrontiamo la nuova frontiera, un tennis e padel che devono diventare ancora più popolari di quello che sono, è la nostra mission», ha spiegato Angelo Binaghi, presidente della Federazione Tennis e Padel durante la presentazione. « Sinner non crede che supereremo il calcio nei prossimi anni, ma si ricrederà.

La scuola è il driver più importante di crescita per arrivare a questo obbiettivo, Quest'anno abbiamo insegnato tennis a 316mila bambini, che sono un numero enorme, ma per noi rappresentano un primissimo passo e sul quale vogliamo crescere molto, è un progetto su cui spendiamo già 7 mln l'anno e avere Pigna come partner è una cosa importante e simbolica per le persone, i docenti, i funzionari del ministero. È poi un segno dei tempi perchè non ricordo di avere tanti nuovi sponsor come Pigna. Sinner è il più rapante dei nostri rappresentanti e il tennis italiano sta diventando sempre più importante. Non solo grande appeal per il pubblico ma anche per tante aziende come Pigna», ha aggiunto Binaghi.

La pratica sportiva nel lancio della collezione Filo conduttore è l'edutainment, quella forma di intrattenimento che diverte e fa crescere, in cui, sia la pratica sportiva, che fa capo alla Fitp sia le attività di Pigna, si riconoscono. Sul tema dell'edutainment, l'altra grossa novità introdotta da Pigna e Jannik Sinner in occasione degli Internazionali BNL d'Italia 2023, è il lancio della nuova «Collezione Jannik Sinner x Pigna», dedicata al giovane talento del tennis italiano, portatore di messaggi positivi e motivazionali e perfetto interprete dei valori condivisi del progetto. «Abbiamo 180 anni di storia, il nostro percorso è entrare nelle scuole e anche nel mondo dello sport, a contatto con i giovani. Per me è un sogno da ex tennista avere qui oggi Sinner. Siamo lo strumento per la scuola, la federazione è una scuola di educazione che vuol dire allenare l'attitudine ai colpi forti ed essere inclusivi. Valori che sposano la federazione oggi. Come a scuola non si perde mai, ma si impara sempre qualcosa. Abbiamo fatto un accordo per un anno ma speriamo che duri di più, l'obbiettivo è parlare con le scuole tennis ed entrare direttamente nelle scuole con materiali didattici, affinché oltre che come strumento diano messaggi di crescita», ha sottolineato il Ceo di Pigna Massimo Fagioli.

Tra classico e design

La collezione passa dai classici quaderni all'immancabile diario, passando per gli astucci, le matite, le penne, il kit di gomme e la borraccia, i tratti distintivi della «Collezione Jannik Sinner x Pigna» sono le grafiche dal gusto pop, personalizzate con i colori del mondo tennis e l'iconico logo dell'atleta in cui le iniziali formano la sagoma stilizzata di una volpe, soprannome di Jannik sin da piccolo. Gli interni presentano contenuti inediti, con spunti e approfondimenti digitali di Jannik che invitano ad affrontare ogni nuova sfida con forza e all'insegna del fairplay. Per i fan più adulti, la «Collezione Jannik Sinner × Pigna» contiene anche i notebook. La nuova «Collezione Jannik Sinner × Pigna» sarà disponibile in anteprima esclusiva presso lo stand Pigna nel corso degli Internazionali Bnl d'Italia 2023 al Parco del Foro Italico di Roma. «Pigna è famosa per i quaderni e gli astucci. Ho così tanti ricordi di quando ero ragazzino e andavo a comprare gli articoli da scuola con i miei genitori prima dell'inizio dell'anno scolastico. Pigna è sempre stato il meglio».

Sinner e il messaggio ai giovani

«Sono entusiasta di questa collaborazione con loro per la linea Jannik Sinner x Pigna. Questa collaborazione tra la Federazione tennis e padel e pigna è un'ottima cosa per tutti i giovani. Abbiamo fatto una cosa molto carina, tutti siamo andati a scuola, abbiamo lavorato tanto per trovare anche il modo giusto tra i colori e provare a creare cose belle da vedere e credo ci siamo riusciti. In Italia ormai sono una personalità mi fa piacere, ma bisogna essere umili, continuare a lavorare, non solo nel tennis, divertirsi. Io sto facendo questo con il tennis sono molto contento di essere a Roma, la parte mia più importante inizia domani. Le due settimane ci permettono di avere più tempo libero e dei giorni di riposo che fa molto bene. Auguro a tutta Italia un ottimo inizio di questo torneo fantastico e speriamo di fare bene», ha concluso Sinner.