Internazionali tennis, Medvedev: «Format più lungo? Un bene per questo sport, mi piace...»

O lo ami o lo... ami. Daniil Medvedev, il giocatore che "divide", torna al Foro Italico circondato come sempre da grande curiosità e attenzione. Lui, alla vigilia del suo percorso sulla terra rossa, ha parlato di tutto compreso l'upgrade dei Masters 1000 e dei WTA 1000, con bisettimanali e tabelloni a 96, sta dividendo i giocatori. «Personalmente mi piace, dà più opportunità per i giocatori visto che il tabellone è più grande» ha detto di fronte ai microfoni in conferenza stampa alla vigilia degli Internazionali BNL d’Italia.

Medveded si è schierato su un tema che da tempo appassiona gli addetti ai lavori e non solo: «Prendiamo il caso di Struff - riporta il sito ufficiale degli Internazionali BNL d'Italia - non so quale fosse la sua classifica al momento della chiusura delle iscrizioni, ma magari con il vecchio formato non sarebbe entrato nemmeno nelle qualificazioni.

Probabilmente non sarebbe entrato in tabellone come lucky loser, come è successo, non avrebbe giocato la prima finale di un Masters 1000, non avrebbe raggiunto il best ranking».

Medvedev, numero 3 al mondo, arriva a Roma forte di quattro titoli e di 33 partite vinte su 38 giocate: «Sto cercando di giocare con più spin e di capire come scivolare meglio. Per me è sempre stato un problema. A Madrid, dopo essere stato eliminato, sono rimasto due giorni per allenarmi concentrandomi sui movimenti e sulle scivolate. Sento di essere migliorato. Ho sempre detto che sulla terra il problema è che non ho abbastanza tempo»