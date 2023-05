Internazionali Tennis, Medvedev: allenamento sotto la pioggia. Nargiso: «Il russo "provoca", fa bene a questo sport»

Daniil Medvedev si è allenato sotto la pioggia, oggi a Roma, in questo lunedì di avvicinamento alle grandi sfide degli Internazionali di Tennis. Il russo su un campo, rosso, che non ama ma la sua classe non è in discussione. E' d'accordo l'ex campione italiano Nargiso che ai microfoni di Super Tennis ha osservato con attenzione l'allenamento di Medvedev: «Daniil è uno di quelli che sul circuito ci vuole. E' un personaggio che fa appassionare i tifosi, schiera il pubblico da una parte o dall'altra. Può provovare un po' ma è importante perché le persone si sentono importanti. La pioggia? Lui non sarà favorito da queste previsioni meteo ma se dovesse tornare il sole potrebbe diventare la vera sorpresa. Non ama la terra rossa ma non si può sapere con giocatori così forti...»