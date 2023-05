Internazionali tennis, le quote: Sonego favorito contro Chardy

Mercoledì 10 Maggio 2023, 16:45

Nel primo turno degli Internazionali di Roma Lorenzo Sonego affronta Jeremy Chardy da grande favorito, come testimoniano i bookmaker: il successo del torinese prevale a 1,08 su Betflag, mentre un'impresa del francese vale 6,25 la posta. Si va verso una rapida vittoria del classe 1995 in due set, offerto a 1,32. Altri due top 100 azzurri in campo nel day-2 al Foro Italico. Marco Cecchinato scende in campo contro Mackenzie Mcdonald e vede il successo a 1,60 su Sisal, mentre lo statunitense è visto a 2,25. Fresca entrata nelle prime 100 posizioni per Matteo Arnaldi dopo il terzo turno a Madrid: per lui esordio agli Internazionali contro un nobile decaduto come Diego Sebastian Schwartzman, costretto a inseguire nel pronostico anche nel match di domani: l'italiano è infatti offerto vincente a 1,57, mentre l'argentino vede il successo a 2,40.