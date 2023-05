Internazionali tennis, Gualtieri scherza: «Sciare a Roma? Ci riflettiamo...»

Sciare a Monte Mario? «Ci riflettiamo, non si deve mai parlare in modo affrettato e non prendere sul serio le proposte. Si è ricordato che sul termovalorizzatore di Copenaghen si può sciare!». Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri risponde scherzando a chi gli chiedeva di fare qualcosa per una struttura per lo sci a Roma, intervenendo alla seconda edizione di "Vita da Campioni", organizzata da Sport e Salute e Federazione Italiana Tennis e Padel in occasione degli Internazionali di Tennis al Foro Italico.

Un'altra finale europea per la Roma

Stadio della Roma, a che punto siamo

Roma e l'impatto degli Internazionali

«La città vorrebbe rivivere un'altra finale di coppa europea? Siamo in pre-partita... mi "sdraio" sulle parole di Mourihno. Rigore, un po' di scaramanzia, serietà, impegno. Queste sono le parole. Bisogna parlare poco, siamo tutti concentrati e col fiato sospeso». Queste poi le parole di Gualtieri alla domanda sulla super sfida della Roma di Mourinho contro il Leverkusen a pochi passi dalla finale di Europa League. Al sindaco è stato chiesto poi se si sentisse un po' come Mourinho a guidare la città, il sindaco ha riso e ha risposto: «È forse ancora più difficile, ci sono tantissime sfide in contemporanea. C'è il privilegio e l'orgoglio di guidare la Capitale ma anche tante cose che si sono impantanate nel tempo. È un grande lavoro di rimessa in moto, ma la città ha carte uniche: se Roma riparte non ce n'è per nessuno. Roma è unica»«Stiamo andando avanti in modo molto spedito. Il riconoscimento dell'interesse pubblico con il voto in assemblea capitolina è un passaggio fondamentale. Abbiamo lavorato con pochi annunci e molto lavoro, con la società che si sta impegnando con grandissima serietà con un investimento privato dove non c'è un euro pubblico. Sarà uno stadio green circondato da verde , è una bellissima occasione di riqualificazione di un quadrante della città all'insegna dello sport e del verde».«Gli Internazionali di tennis hanno avuto sulla città un impatto straordinario, è un evento amatissimo che quest'anno ha raddoppiato e noi abbiamo lavorato molto bene con la Federazione e con Sport e Salute per rafforzare la consapevolezza della città: è una vetrina mondiale.Vogliamo veicolare il valore dello sport sempre più diffuso tra le persone. E poi una gestione logistica che nonostante la pioggia ha retto»