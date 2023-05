Internazionali tennis: Fognini-Murray, in orario il match clou al Centrale

E' iniziata in orario al Centrale la partita tra Fognini e Murray. C'era tanta attesa ogni soprattutto per il meteo che ha condizionato (relativamente rispetto alle attese) la giornata di tennis agli Internazionali BNL d'Italia. Vince il sorteggio Murray che parte tenendo il servizio. Tanti tifosi in tribuna, tra questi anche Flavia Pennetta, con una giacca dell'Olimpia Milano, venuta a Roma a fare il tifo per Fognini che in mattinata si è intrattenuto con alcuni tifosi firmando autografi (Video)

L'azzurro sente il sostegno dei tifosi, in particolare di quelli romani. Dagli spalti tanti i cori di incitamento, il più quotato è "Daje Fabietto!".