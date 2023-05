Internazionali tennis, Fognini firma autografi prima del match contro Murray

Mercoledì 10 Maggio 2023, 15:01 - Ultimo aggiornamento: 15:02

Sereno e concentrato, Fognini si è dedicato ai suoi tifosi prima del match di esordio contro Murray firmando autografi ai suoi giovani sostenitori. Il video, apparso sui social degli Internazionali BNL d'Italia, mostra il tennista azzurro in totale relax prima del match clou della giornata al Foro Italico. Ad attenderlo Andy Murray in un remake del match che nel 2017 infiammò il centrale del Foro Italico con la vittoria del ligure in due set sull'allora numero uno al mondo.

Dove vedere gli Internazionali di Tennis in tv e streaming

Gli Internazionali di tennis sul web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli Internazionali BNL d'Italia si potranno seguire in tv sul satellite su Sky Sport, sul digitale terrestre su Supertennis e Mediaset, e in streaming sul web attraverso il sito del canale, il profilo Facebook del torneo, la piattaforma digitale SuperTenniX.IlMessaggero.it coprirà l'evento grazie alle notizie pubblicate sul sito in tempo reale, così come sui canali social del portale ufficiale dell'evento. I canali social degli Internazionali BNL d’Italia, infatti racconteranno ogni emozione del torneo, dal campo alle aree riservate ai giocatori, così da dare una visione completa di quel che accade agli appassionati, per essere in costante collegamento con il grande tennis. Il sito www.internazionaliditalia.org e la app ufficiale del torneo manterranno il loro ruolo centrale nell’informazione e nel supporto agli utenti. Da quest’anno c’è anche la IBITV (sulla app), per vedere in diretta e on demand le fasi finali dei tornei di prequalificazione e le sessioni di allenamento dei campioni.