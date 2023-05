Internazionali tennis, Elisabetta Cocciaretto vince all'esordio: 6-3; 6-0 alla Davis

Mercoledì 10 Maggio 2023, 16:05 - Ultimo aggiornamento: 16:07

Elisabetta Cocciaretto supera il primo turno degli Internazionali d'Italia, battendo in due set Lauren Davis con il risultato di 6-3, 6-0. Al secondo turno la marchigiana dovrà affrontare la russa Anastasia Potapova. Comincia alla grande il torneo del Foro Italico per la Cocciaretto che ora dovrà spingere ancora di più sull'acceleratore in questo percorso "bagnato" sul rosso della Capitale

Elisabetta Cocciaretto, talento azzurro in rampa di lancio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Ciao a tutti, siamo a Roma e non vediamo l'ora che inizi il torneo". Il video messaggio sotto il sole di Roma (qualche giorno fa prima dell'arrivo della pioggia) racconta una piccolissima parte, ma chiaramente, Elisabetta Cocciaretto. La tennista azzurra, 22 anni di Ancona , è la nuova idea di stella dello sport italiano. Lo scommettono gli addetti ai lavori e, con discrezione, anche il suo coach Fausto Scolari. Nata ad Ancona il 25 gennaio 2001, la Cocciaretto si presenta agli Internazionali BNL d'Italia circondata da curiosità ma anche da tanto affetto. Piace questa tennista che ha dimostrato tanto. Soprattutto negli ultimi 12 mesi. Eh sì perché il 2023 è stato definito il suo "anno magico", con l'ingresso nella top50 della classifica mondiale, la qualificazione alle finali nella Davis femminile con l’Italia a Bratislava e poi gli allenamenti tosti a Tolentino per preparare prima Madrid, poi il Foro Italico con la bussola puntato poi su Parigi.