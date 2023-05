Internazionali tennis, Djokovic vince tra gli applausi del Centrale: Norrie ko 6-3; 6-4

Djokovic esce ancora una volta tra gli applausi del Centrale, stavolta dopo la vittoria su Norrie 6-3; 6-4. Ora il serbo aspetta il risultato di Popyrin-Rune per conoscere il nome del prossimo avversario ai quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia.

Il meteo sul Foro Italico

Dopo la pioggia di lunedì, torna a calmarsi la situazione sul Foro Italico. Martedì clemente dal punto di vista climatico e super affollamento di match. Giornata dedicata dunque agli ottavi di finale agli Internazionali d'Italia e al recupero di Sonego-Tsitsipas e Musetti-Tiafoe, match di terzo turno, sospesi ieri per pioggia, che resta la grande incognita anche per la giornata odierna.

Nole sempre più amato dal pubblico

Novak Djokovic approda duqnue ai quarti di finale degli Internazionali Bnl d'Italia, torneo Atp Masters 1000, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il serbo, numero 1 del mondo e prima testa di serie, ha superato il britannico Cameron Norrie, numero 13 del ranking Atp e del seeding, in un'ora e 29 minuti.