Internazionali tennis, Alcaraz vince il derby spagnolo: Ramos-Vinolas sconfitto 6-4; 6-1

Alcaraz vince all'esordio agli Internazionali BNL d'Italia nel derby contro Ramos-Vinolas. E lo fa con l'appoggio del pubblico del Centrale che ha appplaudito la vittoria in due set per 6-4; 6-1. Dopo qualche secondo dall'inizio del match è arrivata poi la notizia della conquista della prima posizione della classifica ATP. Alcaraz supera così Djokovic anche lui impegnato in questi giorni al Foro Italico.