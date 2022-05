Internazionali Roma, la sfida glamour Giorgi-Tomljanovic sospesa dalla pioggia: poi Camila si ritira

Tra Camila Giorgi e Ajla Tomljanovic la sfida non è solo sul campo di gioco. La sfida del Centrale, davanti al caldissimo pubblico romano e valida per il primo turno degli Internazionali, è stata sospesa da una pioggia battente, poi Camila si è ritirata dal torneo per un sospetto stiramento alla caviglia.

La battaglia social però è sempre aperta. Il primo set è stato abbastanza dominato da Tomlanovic, apparsa molto più in forma fisicamente della classe ’91 di Macerata, che solo sull'1-5 si è data una scossa tardiva. Dopo un timeout medico nel secondo parziale per un problema al polpaccio, Camila rientra ma sul 4-2 per la rivale il diluvio interrompe la partita.

Ex di Berrettini

Le due tenniste sono entrambe molto attive su Instagram. Ajla nel suo profilo Instagram alterna foto di lei in campo, ad altre più rilassata in cui coccola il suo cane ("Il mio allenatore è più carino del vostro", la simpatica didascalia) o pubblicizza le app che le fanno da sponsor. L'atleta di origini croate e bosniache (papà Ratko era un giocatore di pallamano piuttosto forte, tanto da vincere due Europei) è stata fidanzata quasi tre anni con il volto del tennis italiano odierno, quel Matteo Berrettini che ha dovuto saltare gli Internazionali per via di un infortunio alla mano.

Amante della moda

Giorgi (che come numero di follower batte la rivale, 579mila contro ‘soli’ 205mila) negli ultimi mesi ha pubblicato soprattutto foto in lingerie. La sua passione per la moda e l’abbigliamento (“Il tennis mi piace tanto, ma la moda mi piace di più”, ha detto in passato) l’hanno portata a essere il testimonial di una linea, chiamata ‘Giomila’, brand della Eterno srl di Calenzano, in provincia di Firenze. I fondatori? Proprio i genitori della campionessa, papà Luis Sergio Giorgi (nonché l’allenatore che l’ha plasmata) e mamma Claudia Gabriella Fullone. Canotte, bracciali, maglie, leggins e accessori, tutto in materiali italiani. Camila, oltre che sfoggiare i capi di abbigliamento, si occupa anche del processo creativo.