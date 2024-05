Internazionali di Roma, Garbin e Volandri premiati con la Racchetta d'Oro

Due grandi nomi del tennis italiano hanno ricevuto oggi il giusto riconoscimento nel Centrale del Foro Italico, durante la penultima giornata degli Internazionali BNL d'Italia. Filippo Volandri e Tathiana Garbin sono stati insigniti della ‘Racchetta d’oro’ 2024, prestigioso riconoscimento ideato nel 1991 dalla storica firma de ‘Il Messaggero’ Lino Cascioli, che la FITP assegna dal 2006 a giocatori e giocatrici che hanno lasciato un segno indelebile nella storia del torneo e del tennis italiano.

Volandri: «Racchetta d'oro al Foro è il massimo»

Volandri ha guidato da capitano l'Italia al secondo storico successo in Coppa Davis. «Sono molto orgoglioso, è anche un ciclo che continua - esordisce Volandri - Ho ricevuto quella d'argento anni fa, quella d'oro è il coronamento di una carriera in fondo breve, perché da otto anni lavoro nel settore tecnico e da tre come capitano di Coppa Davis. Mi rende orgoglioso anche condividerlo con Tathiana, e questo lo rende più emozionante. Ricevere questo premio al Foro, con la Davis al Foro, è proprio il massimo». Roma in questi giorni è completamente impazzita per gli Internazionali, e Volandri se ne è accorto: «C'è fame di tennis. Al di là di come è andata per gli italiani è stata dal punto di vista della passione un'edizione strepitosa». Gli azzurri torneranno alle Finals a settembre per iniziare la difesa del titolo nel girone a Bologna. Volandri, in quanto capitano, sarà l'uomo incaricato di fare le convocazioni: «Bolelli e Vavassori rendono più ampie le possibilità.

Sono convinto che se non avessimo avuto gli Arnaldi, i Musetti, i Vavassori, i Bolelli, la Davis non l'avremmo vinta. Sono sempre contento di avere un'opzione in più».

Garbin: «Dedico il trofeo alla Federazione»

Garbin, dal 2016 capitano della nazionale di Billie Jean King Cup tornata in finale a dieci anni dall'ultima volta, è stata n.22 del ranking WTA, con un titolo in singolare 11 in doppio nel palmarès. «È una grande emozione ricevere questo riconoscimento insieme ad un grande capitano, e soprattutto un grandissimo amico come Filippo Volandri - dice emozionata - La mia personale dedica è alla Federazione, che ha creduto in me e continua a farlo da tanto tempo, e ciò mi riempie di gioia».Garbin agli Internazionali raggiuse la finale in doppio nel 2007, e in generale «tutte le volte che ho giocato sul Centrale sono sempre state delle emozioni fortissime», sottolinea. Il tennis femminile azzurro viene da una stagione estremamente positiva: «Avevo sempre sperato che le mie ragazze avrebbero raggiunto questi risultati, sia come squadra che individualmente», prosegue Garbin. «Non dico che lo sapevo, ma ci avevo sempre creduto. Per me è fondamentale dare fiducia ai ragazzi, che non vanno sottostimati». A novembre a Siviglia sarà nuovamente tempo di Finals, e le azzurre partiranno dai quarti. «Chiaramente le aspettative sono giuste ma noi dobbiamo rimanere concentrate innanzitutto su noi stesse. È importante studiare le avversarie che ci troveremo ad affrontare ma il focus resta dare il massimo».