Internazionali Bnl d'Italia, eliminate Trevisan e Cocciaretto dal tabellone femminile. In campo Sonego e Berrettini

Si ferma al primo turno la corsa di Martina Trevisan agli Internazionali Bnl d'Italia, eliminata in tre set dopo uno stremante match di 2 ore e 36 minuti dalla kazaka Yaroslava Shvedova, che sfiderà ai sedicesimi di finale la numero 1 al mondo Ashleigh Barty. Martina domina il primo set, che porta a casa in poco più di mezzora per 6 a 0, ma si piega due volte ai tie-break del secondo e del terzo, a cui si arriva entrambe le volte con le due tenniste che si scambiano break e contro break uno dietro l'altro (a fine gara saranno addirittura 13 i game con break sui 32 totali).

A first WTA main draw win since 2017! 👏 🇰🇿 @SlavaSays comes from a set down to arrange a second-round meeting with top seed Barty.#IBI21 pic.twitter.com/PTprCiFXGR — wta (@WTA) May 11, 2021

Finisce col punteggio di 0-6 7-6 7-6 e con l'eliminazione della nostra numero 94 al mondo, che lascia il torneo così come Elisabetta Cocciaretto, eliminata in due set dalla numero 56 al mondo Caroline Garcia. Il match si conclude sul punteggio di 7-6 6-2 in meno di due ore.

