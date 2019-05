Internazionali, giovedì record di biglietti: battuto il primato del 2017

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo un mercoledì di match sospesi a causa della pioggia incessante, e qualche polemica tra gli spettatori, il giovedì degli Internazionali è stato da record. Un record che si misura con l’elevato numero di biglietti staccati. Secondo i dati diffusi dall’organizzazione, sono stati 33.770 gli spettatori paganti: 23.803 per la sessione pomeridiana e 9.897 per la sessione serale. D’altronde ieri è stato un record di presenze anche in termini di top players, che per giunta hanno giocato due volte nella stessa giornata: Djokovic, Nadal, Fognini, Federer. Non a caso i paganti per il pomeridiano (23.803) hanno superato il record del maggio di due anni fa (23.202). Per quanto riguarda il record assoluto di ticket venduti in una sola giornata, questo risale al 16 maggio 2017, quando i paganti furono 31.290.