Internazionali: chi parte e chi resta, tennisti si raccontano su Instagram

Chi esulta. E chi ha lo sguardo malinconico. Chi si consola nel cibo. E chi sorride in un selfie coi fan. Tennisti, uomini e donne, dalle personalità diverse che Instagram consente di scrutare, interpretare, quasi fossimo degli amici. E’ l’illusione dei social. Ma in questi ultimi due giorni di match agli Internazionali di tennis al Foro Italico, sono ormai pochi gli atleti rimasti a Roma a fare i turisti. Anche perché il Roland Garros incombe.

E se il numero 1 ATP Djokovic, ieri sera, ha postato una foto che esprime tutta la sua soddisfazione per il passaggio di turno alle semi finali (oggi con Schwartzman) e scrive in italiano “Forza Roma! Grazie mille!”, la numero 1 femminile, Osaka è felice di postare il suo piatto preferito salmone in stile sushi, titolando “I’m so happy omg”, anche se non si conosce la località. Forse un ristorante giapponese a Roma? La svizzera Belinda Bencic, eliminata nei giorni scorsi dalla Mladenovic, pare invece spassarsela ancora per il centro storico di Roma, davanti a Fontana di Trevi. Johanna Konta invece, fresca fresca di vittoria in semifinale contro Kiki Bertens si fa un bel selfie sorridente coi fan dietro di lei, visto che è la prima finalista di questi Internazionali 2019. Infine la tennista romena Simona Halep, sconfitta da Vondroušová, ma tutt'altro che triste, nella foto insieme alla figlia ed una paperina gialla.

