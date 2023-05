Internazionali, non solo racchetta: domani al Foro Italico c'è Tennis & Friends

Il Foro Italico e gli Internazionali non vogliono dire solo tennis, ma anche prevenzione. Domani verrà infatti presentata la Special Edition di Tennis & Friends – Salute e Sport: il focus dell’edizione 2023 saranno i giovani, che in Italia sono spesso sovrappeso od obesi. La manifestazione è nata dalla mente del professor Giorgio Meneschincheri, specialista in Medicina preventiva e docente presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore e da dodici anni promuove la cultura della prevenzione, dello sport e della vita sana. “Da tre anni a questa parte, Tennis & Friends si occupa anche, e in via prioritaria, della salute dei giovani. Gli ultimi dati post pandemia relativi all’obesità e al sovrappeso nell’età adolescenziale indicano la necessità di intervenire da subito attraverso una puntuale formazione sui corretti stili di vita. Bisogna che le istituzioni si facciano carico di sostenere una politica d’interventi attraverso lo sport ed una corretta alimentazione”, afferma Meneschincheri.

Tanti ospiti in campo, da Fiorello ad Anna Falchi

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00, sarà possibile prenotare screening e visite mediche gratuite con un focus su alimentazione, cuore e sport, che saranno effettuate presso le strutture sanitarie aderenti all’iniziativa, coordinate dalla ASL RM 1; un’equipe formata da cardiologi, medici sportivi, nutrizionisti e dermatologi seguiranno molteplici percorsi, tra cui: anamnesi e valutazione della presenza di fattori di rischio cardiovascolare; misurazione della pressione arteriosa; visita cardiologica con ECG, e visita dermatologica per la prevenzione dei tumori cutanei. In questi anni Tennis & Friends ha dato l’opportunità ad oltre 180.000 persone di sottoporsi a screening gratuiti a favore della prevenzione. Dalle 10 alle 19 sul campo del Foro Italico ci sarà il primo big match e vedrà in campo gli Ambassador al Torneo delle Celebrities che sostengono il progetto Tennis & Friends, numerosi personaggi dello sport e dello spettacolo invitati a scendere in campo per la prevenzione: Veronica Maya sarà la madrina dell’evento, mentre tra i tantissimi nomi spiccano Paolo Bonolis e Rosario Fiorello, Albano, Maria De Filippi e Mara Venier, Gianni Rivera, Vincent Candela, Teo Mammuccari, Max Biagi, Lorenzo Musetti, Anna Falchi, e Max Giusti.

'Vita da campioni', ospiti anche Tajani e Abodi

Le istituzioni oggi non sono mancate, nel corso del talk ‘Vita da campioni’ promosso da FITP e Sport e Salute, alla presenza del numero uno della Federtennis Angelo Binaghi e al presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, si sono alternati sul palco ministri come Giancarlo Giorgetti (Economia), Andrea Abodi (Sport) e Antonio Tajani (Esteri), oltre al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Far girare una macchina così complessa come gli Internazionali di Roma nonostante la variabile pioggia è stata un successo – ha detto Gualtieri - Roma deve diventare una grande capitale di tutti gli sport, la città dello sport".