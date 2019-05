Internazionali, Federer e Djokovic su Instagram: grazie ai tifosi di Roma

Djokovic vince veloce come un razzo agli Internazionali, senza far respirare l’avversario. E Federer fatica nella partita serale con Coric al Grand Stand. Ma entrambi i campioni superano il 3° turno ed approdano ai quarti di finale. E la festa oggi non si consuma solo sul campo da gioco e nello spogliatoio, ma anche sul social più popolare, Instagram. E se il serbo, solitamente contenuto nell’esternare le sue emozioni, sulle Stories pubblica un’immagine col pollice alzato in segno di vittoria, un tiepido sorriso condito da un ben più efficace smile e la scritta in italiano “Forza”.

Per Roger Federer, la story è ben più esplosiva. Forse perché il re mancava dal Foro Italico dal 2016, forse perché nel secondo match della giornata ha faticato ad uscir vincente. Si passa da un Forza Federer pubblicato sul suo profilo, ma che il campione prende un altro account, al bagno di folla dove il campione di Basilea si concede a selfie, autografi sulle palline e tante strette di mano. E lui non può che scrivere Grazie mille.





