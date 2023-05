Internazionali tennis, una "buca" sul campo inganna Nardi

Nardi-Goffin, siamo sul 5-3 nel primo set. La palla arriva succulenta per farla esplodere facilmente in dritto ma, invece di trasformarsi in un cachi imprendibile per l'avversario, il colpo di Nardi si ferma. Come il peggior buffering, come l'opaca rotellina di uno streaming a 56k. Come è successo, perché? Nardi è incredulo, sugli spalti in pochi secondi si domandano se il tennista in quel preciso momento si è fermato domandandosi "ma ho spento il gas a casa?". In realtà, dietro quella racchetta sospesa in aria e quel colpo abortito, c'è un grande classico della tradizione romana. Una buca. La "piccolina" si è palesata infatti a rappresentanza della larga famiglia sul campo del Foro italico, accompagnata dalla pioggia che l'ha aiutata a ritagliarsi uno spazio buono per un primo piano. Quello delle telecamere che inquadrano lei, la colpevole protagonista, dello sfortunato episodio per l'azzurro. Nardi fa qualche passo, si avvicina alla buca e molto sportivamente sfoglia una pagina di terra rossa per coprirla. Come un turista si getta alle spalle una monetina di speranza, anche un tennista così sa che tornerà a Roma.

Nardi eliminato, passa Goffin

Condizionato anche da una precaria condizione fisica, Nardi alla fine è costretto al ko contro il belga Goffin che vince dopo essere stato dominato per un set e mezzo.E' finita 6-3; 4-6; 2-&. Goffin affronterà domani Zverev