Internazionali di tennis: l'app gratuita per iOS e Android per essere aggiornati in tempo reale dai campi del Foro Italico

Con l'avvio degli Internazionali d'Italia, è possibile mantenersi aggiornati su tutto ciò che sta accadendo sui campi del Foro Italico, scaricando l'app gratuita IBI19, disponibile per iOS e Android. A testimonianza di quanto seguito abbiano gli Internazionali di tennis anche nel mondo digitale, basti citare il numero di download dell'app ufficiale nell'edizione 2018: oltre 41 mila.IBI19 è stata pensata per aggiornare tutti gli appassionati di tennis, che seguiranno dal vivo il torneo, ma anche per quelli che sceglieranno di vederlo in tv, perché sull'app si troveranno le ultime news del torneo, i risultati dei match, gli orari degli allenamenti, con la possibilità di consultare anche le statistiche di primo e secondo livello dai campi di gioco, oltre a foto e video realizzate giorno dopo giorno. Utile, specialmente nei giorni di grande affollamento, l'opzione “food & drink” per saltare le code nei vari stand dove comprare cibo e bibite, con la possibilità di ordinare e pagare direttamente tramite app.Tra le altre funzionalità di IBI19, il “Foro Live Blog”, contenuti di aggiornamento minuto per minuto, su tutto quello che accade durante il Torneo, IBIcam e Sticker per personalizzare le foto scattate con sticker e filtri per arricchire i propri post per i social, Instant Win, con cui partecipare alla messa in palio di premi giornalieri.Ma gli Internazionali d'Italia 2019 sono anche su tutte le altre piattaforme social ai seguenti indirizzi:facebook.com/internazionalibnlditalia/twitter.com/InteBNLdItaliainstagram.com/internazionalibnlditalia/youtube.com/channel/UCxJDHLvJsuGNHbZPUjFDCNASnapchat: intebnlditalia