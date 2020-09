Internazionali d'Italia, Shapovalov vola agli ottavi: battuto Martinez in due set

Denis Shapovalov, ventuno anni, numero 14 al mondo, accederà agli ottavi di finale degli Internazionali Bnl d'Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma grazie alla vittoria contro Pedro Martinez, 109 nel ranking Atp, per 6-4, 6-4 in un'ora e quarantadue minuti. Il canadese dovrà affrontare il vincente della sfida tra Fabio Fognini, 13esimo al mondo, e Ugo Humbert, 42esimo nel ranking.



L'argentino Diego Sebastian Schwartzman ha battuto l'australiano John Millman per 6-4, 7-6 (7-1) in 2h19'. In campo femminile Dar'ja Kasatkina si è aggiudicata i derby russo contro Katerina Siniakova con il punteggio di 6-2, 6-3, dopo 1h22' di gioco. Ultimo aggiornamento: 13:41