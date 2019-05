Internazionali, super giovedì nel caos: code e proteste agli ingressi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’annullamento degli incontri di ieri degli Internazionali a causa del maltempo ha creato un po’ di caos biglietti nella giornata odierna. L’organizzazione del torneo, infatti, ieri sera aveva fatto sapere che i tagliandi acquistati per il mercoledì potevano essere utilizzati oggi per assistere alle sfide annullate. Di conseguenza ai possessori dei tagliandi per il programma odierno poteva essere consentito l’ingresso esclusivamente al termine degli incontri in cartellone ieri. Una decisione in linea con quanto stabilito dar regolamento del circuito Atp.La decisione però non è stata presa bene da chi aveva comprato da giorni i biglietti per la giornata di oggi, fra i quali alcuni arrivati da altre regioni dell’Italia. Come Paolo, 60 anni, arrivato da Lecce: “E’ una vergona, ho fatto molte ore di macchina per vedere Federer e ora, invece rischio di poter assistere a soli due incontri sul Centrale”.Posizione sostenuta da tanti altri spettatori che esasperati hanno richiesto l’intervento della Polizia, la quale, una volta intervenuta, si è presa carico di contattare gli organizzatori per risolvere la caotica situazione.