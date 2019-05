Fognini, frasi d'amore su Instagram per il figlio Federico e la moglie Flavia

Fabio Fognini ha trovato nell’equilibrio della famiglia una marcia in più. Con l’arrivo del primo figlio, Federico, il tennista ligure, marito di Flavia Pennetta, sembra aver trovato maggiore concentrazione sul campo. E lo testimonia anche il successo bello e recente ai Masters 1000 di Montecarlo. Ma la felicità più grande è il ritorno in famiglia come si evince dalla foto postata sul profilo della Pennetta, e da lei scattata a Fognini, il primo a commentare lo scatto. “Il nostro trofeo più bello” condito da tanti smile con cuoricini. E basta dare un’occhiata al profilo @fabiofogna per capire quali siano le passioni più grandi. Tennis e famiglia.

Federer, Nadal e Djokovic: debutto ok. Eliminati Thiem e Cilic

Scorrendo i suoi post si vede spesso la moglie, scatti sorridenti, volti sereni, frasi di amore. Mentre si allena, il figlio lo guarda dalla rete fuori dal campo, ed il campione italiano si avvicina per dagli un bacio e scrive “allenamento sotto gli occhi del big boss”. Ed anche in questi giorni agli Internazionali di tennis al Foro Italico, Fognini tra un match e l’altro ha portato la famiglia con sé.



Due giorni fa dava la buona notte a tutti i suoi followers, con i piedini in evidenza di suo figlio, mentre nelle Stories di ieri, giornata noiosa a causa della pioggia che ha bloccato tutte le partite, dal letto della stanza si è fatto un selfie e ha scritto “giornata da letto”. Ma è nel post successivo che rivela di nuovo, chi siano i custodi del suo benessere psicologico degli ultimi mesi. Flavia Pennetta, ex-tennista, che nella stanza d’hotel è presa dal fare qualcosa e la didascalia in sovrimpressione recita “lovely wife”, mentre l’ultimo post nelle Stories è un video in cui padre e figlio, Fabio e Federico Fognini camminano mano nella mano lungo il corridoio dell’hotel e la scritta che la accompagna suggerisce “discorsi tra maschietti” con un cubitale “life”. D’altronde proprio nel momento della premiazione a Montecarlo, il tennista ligure ha dedicato il trofeo alla moglie ““Grazie anche a Flavia, che mi supporta e mi sopporta. Sono molto felice”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA